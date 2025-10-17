Çin'in Sivil Helikopter Filosuna Büyüme Öngörüsü

TİANJİN, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in sivil helikopter filosunun 2029 yılına kadar 1.700 adetten fazla hava aracına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çin Havacılık Sanayi Kurumu Sivil Uçak Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin çarşamba günü 2025 Çin Helikopter Geliştirme Forumu'nda açıkladığı yıllık tahmin raporu ulusal sivil helikopter pazarına yönelik 10 yıllık bir bakış sunuyor. Rapora göre toplam filonun 2034 yılına kadar 2.000 adedi aşacağı öngörülürken, 2030'dan sonra filo genişlemesinin yavaşlamasını bekleniyor. İnsansız hava araçları ve elektrikli dikey kalkış ve iniş uçakları gibi gelişmiş alçak irtifa teknolojilerinin artan rekabetinin bunda rol oynayacağı öngörülüyor.

Raporda ayrıca sivil helikopter uçuş saatlerinde istikrarlı bir artış olduğu belirtiliyor. Söz konusu artış, Çin'in ekonomik yeniden yapılanması ve alçak irtifa ekonomisinin hızlı büyümesi ile destekleniyor. Toplam yıllık uçuş saatlerinin 2029 yılına kadar 300.000'i aşması, 2034 yılına kadar ise 370.000'e ulaşması öngörülüyor.

2024 yılı sonu itibarıyla Çin'in sivil helikopter filosu 1.403 hava aracına ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artış gösterdi. Hafif helikopterler ise filonun yüzde 40'ından fazlasını oluşturarak hakimiyetini sürdürdü.