Çin'in Sivil Helikopter Endüstrisinde Sürekli İlerleme Görülüyor

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin acil kurtarma ve diğer alanlardaki taleplerini büyük ölçüde destekleyecek sivil helikopter imalat sektöründe kesintisiz ilerlemeyi sürdürüyor. Ülkenin önde gelen uçak üreticisi Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi (AVIC) yakın zamanda AC352 orta boy sivil helikopter ve AC313A büyük sivil helikopter gibi büyük sivil helikopter modellerinde çok sayıda ilerleme kaydettiğini bildirdi. AVIC, Çin'in eksiksiz bir helikopter ailesi kurduğunu, AVIC'in 12 helikopter serisinde 60'tan fazla modelle dünyanın önde gelen yedi helikopter üreticisinden biri haline geldiğini ve yeni helikopter modelleri ve teknolojik ilerlemenin devam ettiğini belirtti.

AC352 sivil helikopteri, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Harbin'deki ilk uçuşu sırasında görülüyor, 20 Aralık 2016. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

ÇOK AMAÇLI

Esnek hareket kabiliyetine sahip ve çeşitli görev alanlarını yürüten modern hava araçları olan helikopterler, Çin'de acil kurtarma, tarım operasyonları ve hava turizmi gibi çeşitli görevleri yerine getiren genel havacılık endüstrisinde giderek daha önemli rol oynuyorlar. AVIC, AC352 orta boy çok amaçlı sivil helikopterin sivil havacılık yetkililerinden sertifika almaya yakın olduğunu söyledi. AVIC ve Airbus Helicopters tarafından ortaklaşa geliştirilen orta boy çift motorlu çok amaçlı bir sivil helikopter olan AC352, 7,5 ton maksimum kalkış ağırlığı ile 16 yolcu taşıyabiliyor. AVIC, bu yeni helikopter modelinin Çin'in 7 ton sınıfındaki sivil helikopter ailesinin soyağacını zenginleştirdiğini ve Çin helikopter endüstrisi sektörünün yeteneklerini geliştirme yönünde büyük önem taşıdığını söyledi. AVIC, bu model ile Çin'in küresel işbirliğine açık olduğunu da vurguladığını ve modelin sektörün kapasite yükseltmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

GELECEKTEKİ GÖREVLER

Geniş topraklarında karmaşık topografik koşullara ve büyük farklılıklara sahip olan Çin, özellikle sık sık meydana gelen doğal afetler nedeniyle güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. AVIC, ülkenin çeşitli olaylarda verimli ve etkili bir şekilde müdahale edebilecek farklı tipte helikopterlere ihtiyacı olduğunu söyledi. AVIC, Çin'in bağımsız olarak geliştirilen AC313A büyük genel amaçlı sivil helikopterinin bu Mayıs ayında ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini ve Çin'in havadan acil kurtarma sisteminin geliştirilmesinde önemli bir adım olduğunu söyledi. Ülkenin hava kurtarma görevlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen AC313A, yüksek rakımlı yaylalar, yüksek ve düşük sıcaklıklar gibi çeşitli karmaşık arazilerde ve hava koşullarında çalışabiliyor. Maksimum kalkış ağırlığı 13,8 ton olan ve harici askı yükleri ile 28 kişi taşıyabilen yeni model helikopter, yangınla mücadele görevleri için beş tona kadar su yükleyebiliyor.

AC313A, farklı görevler için birden fazla tesisle kurulabiliyor. Bu özellik, helikopterin tıbbi kurtarma, orman ve kentsel yangınla mücadele, açık deniz kurtarma ve arama gibi çeşitli kurtarma görevlerine hizmet etmesine olanak tanıyor. Şu anda uçuş test aşamasında olan 13 tonluk büyük helikopterin 2025'ten önce uçuşa elverişlilik sertifikasını alması ve ardından pazara girmesi bekleniyor. Çin'in genel havacılık pazarı, genel uçak filosunun 2040 yılına kadar 45.000'e ulaşacağı tahminiyle büyümesini sürdürüyor. 2021'de yayınlanan bir AVIC pazar görünüm raporuna göre, bunların 10.000'i sivil helikopter olacak.

Xinhua / Güncel