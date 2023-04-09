Çin'in Sivil Havacılık Sektörü İstikrarlı Büyümesini Sürdürüyor

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Hongqiao Uluslararası Havalimanı'nda Çin'in ilk yerli büyük jet yolcu uçağı C919 görülüyor, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in sivil havacılık sektörü Mart ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin merkezli sivil havacılık veri hizmeti sağlayıcısı VariFlight tarafından yayımlanan rapora göre, günlük iç hat uçuşları Mart'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 133,52'lik artışla ortalama 11.657 oldu.

Bu rakam ayrıca, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 3'lük bir artışa işaret ediyor.

Rapor, günlük ortalama uluslararası uçuş sayısının Şubat ayında kaydedilen seviyeye kıyasla yüzde 43,07 artışla 589 olarak gerçekleştiğini gösterdi.

Rapora göre, yıllık yolcu sayısı 10 milyonu aşan havalimanları arasında geçen ay en fazla uçuşu Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı, en fazla uluslararası uçuşu ise Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı gerçekleştirdi.