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Çin'in Sivil Havacılık Sektörü 2023 Yılında İyileşiyor

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Çin'in sivil havacılık sektörü 2023 yılında kayda değer bir toparlanma sergilerken, havayolu seyahatlerinin sayısı 2022 yılına göre iki kattan fazla arttı.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in sivil havacılık sektörü 2023 yılında kayda değer bir toparlanma sergilerken, havayolu seyahatlerinin sayısı 2022 yılına göre iki kattan fazla arttı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin internet sitesinde yayımlanan verilere göre, ülkede geçen yıl yaklaşık 619,58 milyon havayolu yolcu seyahati gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 146,1 artışa işaret ediyor.

Sektörün toplam kargo ve posta taşıma hacmi ise 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 7,35 milyon tona ulaştı.

Verilere göre, Çin'de 2023 yılında anakaradaki 255 kent veya bölgeyi birbirine bağlayan 5.206 düzenli iç hat güzergahı bulunuyordu. Uluslararası uçuşlar ise Çin ile 57 ülkedeki 127 kenti birbirine bağladı.

Çin'de 2023 yılı sonu itibarıyla, 2022 yılı sonuna kıyasla 5 adet artışla 259 iç hat havalimanı bulunuyordu. Bunların 38'inin yıllık yolcu hacmi ise 10 milyon veya üzerinde.

Çin'in sivil havacılık yetkilileri, uluslararası havayolu taşımacılığını daha da canlandırmak amacıyla bu yıl için öncelikli hedef olarak uluslararası yolcu uçuşlarının sıklığını artırmaya kararlı.

Birçok havayolu şirketi Çin ile diğer ülkeler arasındaki seyahatleri kolaylaştırmak için kısa süre önce yeni uluslararası rotalar başlattı. Örneğin Air China 27 Nisan'da Beijing-Madrid-Sao Paulo, China Southern Havayolları ise 11 Mayıs'ta Shenzhen-Meksiko hattını devreye soktu. Buna ek olarak Hainan Havayolları Shenzhen-Budapeşte seferlerini başlatmaya hazırlanırken, China Southern Havayolları da yakında Guangzhou-Budapeşte rotasını açacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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