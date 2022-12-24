HABER: Çin'in sınır şehrinde canlı yayın uygulamaları sınır ötesi e-ticareti artırıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Canlı yayın yapanların çeşitli görüntüleri

3. Hunchun şehrindeki sınır ötesi e-ticaret endüstri parkının çeşitli görüntüleri

6. E-ticaret sektöründen çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERĞİ:

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan, Rusya ve Kuzey Kore ile sınır komşusu olan Hunchun şehrinde, canlı yayın uygulamaları sınır ötesi e-ticareti artırıyor.

Canlı yayın uygulamalarını kullanan birçok yayıncı, gelişen e-ticaret sektörüne katıldı.

SES 1 (Çince): ZHANG XİAOHUAN, Hunchun şehrinden bir yayıncı:

"Hunchun'un e-ticaret sektörü, Yanbian Kore Özerk İli'nin en iyileri arasında yer alıyor. Genelde tarım ürünleri ve yan ürünler ile Rus malları satıyoruz. Ülkenin her yerinden takipçilerimiz var."

Yerel yönetim, e-ticaretin gelişimini teşvik etmek için sınır ötesi bir e-ticaret endüstri parkı inşa etmek gibi bir dizi destekleyici önlem aldı.

SES 2 (Çince): ZHANG XİAOHUAN, Hunchun şehrinden bir yayıncı:

"Canlı yayın yapan birçok kişi, büyük işletmelerle doğrudan bağlantı kurabileceğimiz Kuzeydoğu Asya Sınır Ötesi E-ticaret Endüstri Parkı'na yerleşti."

SES 3 (Çince): ZHANG QİUYAN, Epinduo Sınır Ötesi E-ticaret Hizmeti Limited Şirketi Başkanı:

"E-ticaret endüstri parkı, işletmelere büyük destek ve tanıtım imkanı sağladı. Canlı yayıncılar bizimle işbirliği yapmak istiyor. Burada işimizi daha büyük ve daha güçlü hale getireceğiz."

İstatistikler, Hunchun'da bu yıl Ocak-Kasım arası sınır ötesi e-ticaret ithalat ve ihracat hacminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,7 artışla 2,75 milyar yuana (yaklaşık 400 milyon ABD doları) ulaştığını gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.

(XHTV)