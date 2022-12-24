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Çin'in Sınır Şehrinde Canlı Yayın Uygulamaları Sınır Ötesi E-Ticareti Artırıyor

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HABER: Çin'in sınır şehrinde canlı yayın uygulamaları sınır ötesi e-ticareti artırıyor ÇEKİM LİSTESİ: 1. Canlı yayın yapanların çeşitli görüntüleri3. Hunchun şehrindeki sınır ötesi e-ticaret endüstri parkının çeşitli görüntüleri6.

HABER: Çin'in sınır şehrinde canlı yayın uygulamaları sınır ötesi e-ticareti artırıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Canlı yayın yapanların çeşitli görüntüleri

3. Hunchun şehrindeki sınır ötesi e-ticaret endüstri parkının çeşitli görüntüleri

6. E-ticaret sektöründen çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERĞİ:

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan, Rusya ve Kuzey Kore ile sınır komşusu olan Hunchun şehrinde, canlı yayın uygulamaları sınır ötesi e-ticareti artırıyor.

Canlı yayın uygulamalarını kullanan birçok yayıncı, gelişen e-ticaret sektörüne katıldı.

SES 1 (Çince): ZHANG XİAOHUAN, Hunchun şehrinden bir yayıncı:

"Hunchun'un e-ticaret sektörü, Yanbian Kore Özerk İli'nin en iyileri arasında yer alıyor. Genelde tarım ürünleri ve yan ürünler ile Rus malları satıyoruz. Ülkenin her yerinden takipçilerimiz var."

Yerel yönetim, e-ticaretin gelişimini teşvik etmek için sınır ötesi bir e-ticaret endüstri parkı inşa etmek gibi bir dizi destekleyici önlem aldı.

SES 2 (Çince): ZHANG XİAOHUAN, Hunchun şehrinden bir yayıncı:

"Canlı yayın yapan birçok kişi, büyük işletmelerle doğrudan bağlantı kurabileceğimiz Kuzeydoğu Asya Sınır Ötesi E-ticaret Endüstri Parkı'na yerleşti."

SES 3 (Çince): ZHANG QİUYAN, Epinduo Sınır Ötesi E-ticaret Hizmeti Limited Şirketi Başkanı:

"E-ticaret endüstri parkı, işletmelere büyük destek ve tanıtım imkanı sağladı. Canlı yayıncılar bizimle işbirliği yapmak istiyor. Burada işimizi daha büyük ve daha güçlü hale getireceğiz."

İstatistikler, Hunchun'da bu yıl Ocak-Kasım arası sınır ötesi e-ticaret ithalat ve ihracat hacminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,7 artışla 2,75 milyar yuana (yaklaşık 400 milyon ABD doları) ulaştığını gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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