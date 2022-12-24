Çin'in Sınır Şehrinde Canlı Yayın Uygulamaları Sınır Ötesi E-Ticareti Artırıyor
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HABER: Çin'in sınır şehrinde canlı yayın uygulamaları sınır ötesi e-ticareti artırıyor ÇEKİM LİSTESİ: 1. Canlı yayın yapanların çeşitli görüntüleri3. Hunchun şehrindeki sınır ötesi e-ticaret endüstri parkının çeşitli görüntüleri6.
HABER: Çin'in sınır şehrinde canlı yayın uygulamaları sınır ötesi e-ticareti artırıyor
ÇEKİM LİSTESİ:
1. Canlı yayın yapanların çeşitli görüntüleri
3. Hunchun şehrindeki sınır ötesi e-ticaret endüstri parkının çeşitli görüntüleri
6. E-ticaret sektöründen çeşitli görüntüler
HABERİN İÇERĞİ:
Çin'in kuzeydoğusunda yer alan, Rusya ve Kuzey Kore ile sınır komşusu olan Hunchun şehrinde, canlı yayın uygulamaları sınır ötesi e-ticareti artırıyor.
Canlı yayın uygulamalarını kullanan birçok yayıncı, gelişen e-ticaret sektörüne katıldı.
SES 1 (Çince): ZHANG XİAOHUAN, Hunchun şehrinden bir yayıncı:
"Hunchun'un e-ticaret sektörü, Yanbian Kore Özerk İli'nin en iyileri arasında yer alıyor. Genelde tarım ürünleri ve yan ürünler ile Rus malları satıyoruz. Ülkenin her yerinden takipçilerimiz var."
Yerel yönetim, e-ticaretin gelişimini teşvik etmek için sınır ötesi bir e-ticaret endüstri parkı inşa etmek gibi bir dizi destekleyici önlem aldı.
SES 2 (Çince): ZHANG XİAOHUAN, Hunchun şehrinden bir yayıncı:
"Canlı yayın yapan birçok kişi, büyük işletmelerle doğrudan bağlantı kurabileceğimiz Kuzeydoğu Asya Sınır Ötesi E-ticaret Endüstri Parkı'na yerleşti."
SES 3 (Çince): ZHANG QİUYAN, Epinduo Sınır Ötesi E-ticaret Hizmeti Limited Şirketi Başkanı:
"E-ticaret endüstri parkı, işletmelere büyük destek ve tanıtım imkanı sağladı. Canlı yayıncılar bizimle işbirliği yapmak istiyor. Burada işimizi daha büyük ve daha güçlü hale getireceğiz."
İstatistikler, Hunchun'da bu yıl Ocak-Kasım arası sınır ötesi e-ticaret ithalat ve ihracat hacminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,7 artışla 2,75 milyar yuana (yaklaşık 400 milyon ABD doları) ulaştığını gösteriyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.
(XHTV)