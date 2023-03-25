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Çin'in Sınır Ötesi Renminbi Ödemeleri 2022'de İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

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Çin'in Sınır Ötesi Renminbi Ödemeleri 2022'de İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'nın raporuna göre, renminbi (RMB) cinsinden yapılan sınır ötesi ödemelerin iş hacmi ve işlem değeri, 2022'de istikrarlı bir biçimde genişlemeyi sürdürdü.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'nın raporuna göre, renminbi (RMB) cinsinden yapılan sınır ötesi ödemelerin iş hacmi ve işlem değeri, 2022'de istikrarlı bir biçimde genişlemeyi sürdürdü.

Rapora göre, bu dönemde, Çin'in RMB sınır ötesi ödeme sistemi aracılığıyla, yıllık yüzde 31,68 artışla 4,4 milyondan fazla işlem gerçekleştirildi.

Raporda, bu işlemlerin toplam değerinin bir önceki yıla göre yüzde 21,48 artışla 96,7 trilyon yuan (yaklaşık 14,14 trilyon ABD doları) olduğu belirtildi.

Bu dönemde günlük ortalama 17.700 işlem gerçekleştirildi ve işlem değeri yaklaşık 388,34 milyar yuan oldu.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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