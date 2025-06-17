Çin'in Sınır Ötesi E-Ticaret İhracatı 2024'te Rekor Kırdı

SHİJİAZHUANG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in sınır ötesi e-ticaret sektörünün yıllık ihracatı 2024 yılında ilk kez 2 trilyon yuan (yaklaşık 278,59 milyar dolar) sınırını aşarak rekor kırdı.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre sektörün ihracatı 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,9 artarak 2,15 trilyon yuana yükselirken, toplam sınır ötesi ticaret hacmi 2,71 trilyon yuan oldu.

Gümrük Genel İdaresi yetkilisi Cai Junwei, 2025 Çin Langfang Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın pazartesi günkü açılış töreninde yaptığı konuşmada Çin'in sınır ötesi e-ticaretinde son yıllarda kaydedilen hızlı büyümenin, uluslararası pazarların genişlemesine, geleneksel ticaret engellerinin aşılmasına ve işlem süreçlerinin kolaylaşmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Verilere göre 2024 yılında Çin'in toplam sınır ötesi e-ticaret ihracatının yüzde 36,2'sini teşkil eden ABD, ülkenin en büyük ihracat pazarı olurken, onu yüzde 11,7 ile İngiltere ve yüzde 5,7 ile Almanya takip etti. İthalatta ise ABD ürünleri yüzde 15,8'lik pazar payı ile başı çekerken, onu yüzde 10,5 ile Japonya ve yüzde 9,8 ile Almanya izledi.

Tüketim malları, 2024'te ülkenin toplam sınır ötesi e-ticaret ihracatının yüzde 97,5'ini oluşturarak sektördeki hakimiyetini sürdürdü.

Cai sektördeki bu güçlü performansın, Çin ekonomisinin toparlanmaya devam etmesi ve dış baskılara rağmen mal ticaretinde güçlü bir direnç göstermesiyle ortaya çıktığını söyledi.