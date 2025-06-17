Çin'in Sınır Ötesi E-Ticaret İhracatı 2024'te Rekor Kırdı

Çin'in Sınır Ötesi E-Ticaret İhracatı 2024'te Rekor Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in sınır ötesi e-ticaret ihracatı 2024 yılında ilk kez 2 trilyon yuan'ı aşarak 2,15 trilyon yuana yükseldi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 16,9'luk bir büyümeyi ifade ediyor. ABD, en büyük ihracat pazarı olmaya devam ediyor.

SHİJİAZHUANG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in sınır ötesi e-ticaret sektörünün yıllık ihracatı 2024 yılında ilk kez 2 trilyon yuan (yaklaşık 278,59 milyar dolar) sınırını aşarak rekor kırdı.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre sektörün ihracatı 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,9 artarak 2,15 trilyon yuana yükselirken, toplam sınır ötesi ticaret hacmi 2,71 trilyon yuan oldu.

Gümrük Genel İdaresi yetkilisi Cai Junwei, 2025 Çin Langfang Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nın pazartesi günkü açılış töreninde yaptığı konuşmada Çin'in sınır ötesi e-ticaretinde son yıllarda kaydedilen hızlı büyümenin, uluslararası pazarların genişlemesine, geleneksel ticaret engellerinin aşılmasına ve işlem süreçlerinin kolaylaşmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Verilere göre 2024 yılında Çin'in toplam sınır ötesi e-ticaret ihracatının yüzde 36,2'sini teşkil eden ABD, ülkenin en büyük ihracat pazarı olurken, onu yüzde 11,7 ile İngiltere ve yüzde 5,7 ile Almanya takip etti. İthalatta ise ABD ürünleri yüzde 15,8'lik pazar payı ile başı çekerken, onu yüzde 10,5 ile Japonya ve yüzde 9,8 ile Almanya izledi.

Tüketim malları, 2024'te ülkenin toplam sınır ötesi e-ticaret ihracatının yüzde 97,5'ini oluşturarak sektördeki hakimiyetini sürdürdü.

Cai sektördeki bu güçlü performansın, Çin ekonomisinin toparlanmaya devam etmesi ve dış baskılara rağmen mal ticaretinde güçlü bir direnç göstermesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit

Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit
Rusya'dan umduklarını bulamadılar! İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke

İşte İsrail füzeleri arasında İran'a yardım götüren ülke
Savaşı durdurması beklenen Trump ateşe benzin döküyor: İran'a saldırılar yavaşlamayacak

Savaşı durdurması beklenirken ateşe yine benzin döktü
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı

Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.