Çin'in Sincan Valisi Tuniyaz'ın Avrupa ziyareti, tepkilerin ardından ertelendi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Erkin Tuniyaz'ın gelecek hafta Avrupa başkentleri Brüksel ve Paris'e yapmayı planladığı ziyaretlerin ertelendiği bildirildi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Erkin Tuniyaz'ın gelecek hafta Avrupa başkentleri Brüksel ve Paris'e yapmayı planladığı ziyaretlerin ertelendiği bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in AB Daimi Temsilciliği, "ziyaret takvimindeki sorunlar nedeniyle" Tuniyaz'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de medya temsilcileriyle yapacağı bilgilendirme toplantısının ertelendiğini açıkladı.

Bir AB yetkilisi de gazeteye yaptığı açıklamada, "Çin Daimi Temsilciliğinin, Tuniyaz'ın Brüksel ziyaretinin ertelendiğinin bildirildiğini" aktardı.

Yetkili, ertelenen ziyareti, "AB'nin, Sincan'daki insan hakları konusunda uzun süredir devam eden kaygılarını doğrudan aktarma fırsatı olarak gördüklerini" ifade etti.

Öte yandan, ABD'li haber sitesi "Politico" da konuyla ilgili haberinde, Fransa'nın başkenti Paris'te aynı amaçla düzenlenmesi planlanan başka bir toplantının, "Çin'deki önemli iç gündem nedeniyle" iptal edildiğinin duyurulduğunu bildirdi.

Tuniyaz'ın Londra'ya planladığı ziyaretin ve buradaki temaslarının ise iptal edilip edilmediği henüz bilinmiyor. Sincan Valisi'nin planlanan ziyareti, İngiltere'de milletvekillerinin ve insan hakları savunucularının tepkisine sebep olmuştu.

İngiliz Kraliyet Savcısı Rodney Dixon, Tuniyaz'ın Londra varışında tutuklanması için Metropol Polis Teşkilatının Terörle Mücadele Birimine başvurmuştu.

Çin, son yıllarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi oluyor.

ABD, "insan hakları ihlallerinde rolü olduğu" gerekçesiyle Tuniyaz'ı 2021 yılında yaptırım listesine almıştı. Uygur kökenli yetkili hakkında Avrupa'da yaptırım kararı bulunmuyor.