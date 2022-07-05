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Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları İstanbul'da protesto edildi

AA - İlyas Kaçar - Güncel
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları, İstanbul'un Çin Konsolosluğu önünde protesto edildi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları, İstanbul'un Çin Konsolosluğu önünde protesto edildi.

Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki konsolosluk binası önünde toplanan Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ile Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri, ellerinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Türk bayraklarıyla slogan attı.

Çin'in Uygurlara yönelik politikalarını protesto eden gruptakiler, İstiklal Marşı ve Doğu Türkistan Marşı'nı okudu.

Grup üyeleri adına basın açıklaması yapan Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oghuzkhan, Urumçi Katliamı'nın, bölgedeki işgalin, asimilasyon ve soykırım politikası uygulamalarının en açık örneklerinden biri olduğunu savundu.

Çin'in Guang Dong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasına çalıştırılmak üzere zorla götürülen Uygur gençlere yönelik 2009'daki saldırıda 50'den fazla kişinin öldürüldüğünü aktaran Oghuzkhan, şöyle konuştu:

"Başta üniversite öğrencileri olmak üzere, olayın örtbas edilmesinden memnun olmayan Doğu Türkistan halkı, yaşanan zorbalık, katliam ve yıllardır devam eden işgal politikalarına karşı tepkilerini barışçıl bir şekilde ifade etmek amacıyla 5 Temmuz 2009'da Urumçi'de protesto eylemi gerçekleştirdi. Fakat bu barışçıl eylem işgalci Çin tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı ve binlerce Doğu Türkistanlının şehit edilmesiyle sonuçlanan 5 Temmuz Urumçi Katliamı gerçekleşti."

Uluslararası kuruluşlara, devletlere, insan hakları örgütlerine ve tüm taraflara seslenen Oghuzkhan, "Doğu Türkistanlıların asimile edilmesi, kimliğinin yok edilmesi ve nüfusunun azaltılmasını amaçlayan, doğum, dil, din, seyahat, oturum ve ticaret yasağı ile uygulanan diğer tüm yasakların etkisiyle 73 yılda milyonlarca Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiş, tarihi eserler ve medeniyet sembolleri tahrip edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

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