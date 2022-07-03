Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kırgızistan sınırındaki Kızılsu özerk ilinin Akçı ilçesi sınırlarında olduğu belirtildi.

Sincan'da dün bölgenin güney batısındaki Hotan iline bağlı Pişan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Deprem Sincan Uygur Güncel Haberler

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