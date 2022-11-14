Çin'in Sigorta Pazarının Büyüklüğü Son On Yılda Neredeyse Dört Katına Çıktı

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başlıca sigorta düzenleme kurumundan alınan bilgiye göre, Çin'in sigorta pazarı son on yılda büyüklük ve yapı bakımından dikkate değer değişiklikler kaydetti.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başlıca sigorta düzenleme kurumundan alınan bilgiye göre, Çin'in sigorta pazarı son on yılda büyüklük ve yapı bakımından dikkate değer değişiklikler kaydetti.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu verilerine göre, ülkenin sigorta sermayesi 2012'de 6,27 trilyon yuandan (yaklaşık 995 milyar ABD doları) Haziran 2022'nin sonuna kadar yıllık ortalama yüzde 15,6 büyüme oranıyla 24,71 trilyon yuana yükseldi.

Sigorta sermayesi yatırım hedefleri de çeşitlendirilirken, bankacılık mevduatları, tahviller ve hisse senetlerinden, özkaynak, gayrimenkul, varlık yönetimi ürünlerine, finansal türevlere ve diğerlerine kadar genişletildi.

Çin'de sigorta fonlarıyla ilgilenen varlık yönetim şirketlerinin sayısı 2012'de 13 iken, bu yılın Haziran ayının sonunda bu sayı 33'e yükseldi.

Komisyona göre, uzun ve orta vadede reel ekonomiyi finanse etmeye yardımcı olan sigorta sermayesi, 2012'de yaklaşık 4 trilyon yuandan Haziran sonunda 21,85 trilyon yuana yükseldi.