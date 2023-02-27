Çin'in Siçuan eyaletinde çöken madende 5 işçi hayatını kaybetti Güncel Haberler Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde, maden ocağının çökmesi sonucu 5 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde, maden ocağının çökmesi sonucu 5 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel Acil Durum İdaresinden yapılan açıklamaya göre, tavanı çöken madende 25 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 5'i hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı, geri kalanlar ise sağ çıkmayı başardı. İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde de 22 Şubat'ta açık kömür madeninde çöküntü meydana gelmişti. 6 madencinin hayatını kaybettiği olayda, 47 madenciden hala haber alınamadığı bildiriliyor. Ulusal basında yer alan haberlerde, Alşa Sol Sancak'taki açık maden ocağında geçen yıl yapılan denetimlerde, maden çukuruna giriş çıkış güzergahlarının güvenli olmaması, hassas malzemelerin muhafazasındaki hatalar ve güvenlikten sorumlu personelin eğitiminin yetersizliği nedeniyle, işletmeci şirkete para cezası verildiği belirtilmişti. Çin'de taşra eyaletlerinde altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu maden işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor. Çinghay eyaletinde Eylül 2021'de çöken kömür madeninde mahsur kalan 19 işçi yaşamını yitirmişti. Şansi eyaletinde Aralık 2021'de kaçak işletilen kömür madenini sel basması 2 işçinin hayatına mal olmuştu. Guicou eyaletinde 25 Şubat 2022'de çöken maden ocağında mahsur kalan 14 işçi hayatını kaybetmişti. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki altın madeninde 25 Aralık 2022'de meydana gelen göçükte de 40 işçi mahsur kalmış, 18'ine sağ ulaşılamamıştı. Kaynak: AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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