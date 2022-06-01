Çin'in Sıçuan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Çin'in Sıçuan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'in Sıçuan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Çin'in batısındaki Sıçuan eyaletinde meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in batısındaki Sıçuan eyaletinde meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremde 4 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, merkez üssü Ya'an şehrinin Luşan ilçesi olan depremin yerin 17 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Eyalet yetkilileri, depremde 4 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanırken internette yayılan videolarda Ya'an'da evlerin hasar gördüğü, insanların panik halinde dışarı çıktığı, kopan kayaların dağ yollarını kapattığı görüldü.

Bölgede 3. seviye afet alarmı ilan edilirken polis, itfaiye ve sağlık görevlilerinden oluşan 4 bin 500 kişilik kurtarma ekibi sevk edildi.

Luşan'da 2013'te 7 büyüklüğündeki depremde 196 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralanmıştı.

2008'de aynı fay hattı üzerindeki Vınçüen'de meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde ise 87 binden fazla kişi ölmüş, 370 bini yaralanmış, yaklaşık 5 bin kişi evsiz kalmıştı.

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AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Deprem Güncel Haberler

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