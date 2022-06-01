Çin'in Sıçuan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler

Çin'in batısındaki Sıçuan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, merkez üssü Ya'an şehrinin Lushan ilçesi olan depremin yerin 17 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Depremde henüz can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.