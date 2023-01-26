Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Çin'in Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nin Luding ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar tespit edilmezken 100 kadar afet kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.

İlçeyi çevre yerleşimlere bağlayan kara yollarında toprak kaymalarına rastlandığı bildirildi.

Eyaletin merkezi Çıngdu şehrinin 230 kilometre batısındaki Ludig ilçesinde 5 Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 90'dan fazla kişi yaşamını yitirmiş, 270'den fazla kişi yaralanmıştı.

Son depremin, eylüldeki depremin sebep olduğu fay kırılmasının yol açtığı artçı sarsıntı olduğu tahmin ediliyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Deprem Tibet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title