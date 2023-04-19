Çin'in Sichuan Kenti, Dünya Üniversite Oyunları İçin Yeşil Enerji Kapasitesini Artırdı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Dong'an Gölü Spor Parkı'ndaki tesisler görülüyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

CHENGDU, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaleti, 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın ana tesislerine temiz enerji verilmesini sağlamak için altyapı inşaatını hızlandırdı.

Oyunlar, 28 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Sichuan'ın merkezi Chengdu'da yapılacak.

Çin Devlet Şebekesi Sichuan Enerji Şirketi'ne göre, toplam 11 yeni inşa edilmiş ve genişletilmiş elektrik şebekesi ve destekleyici proje şimdi temiz enerji ile üretilen elektriği üretmeye ve tedarik etmeye hazırlanıyor.

Sichuan, etkinlikte yeşil ve düşük karbonlu seyahati kolaylaştırmak için bir şarj hizmeti ağını da uygulamaya koydu. Chengdu'nun Longquanyi ilçesinin şehir merkezinde aynı anda 46 elektrikli araç için şarj hizmeti verebilen 200 metrekarelik bir fotovoltaik şarj istasyonu kuruldu.

Ayrıca sporcular için otellerin çatılarına güneş ışığını emebilen ve elektriğe dönüştürebilen kadmiyum tellür güneş panelleri yerleştirildi. Bu teknoloji, Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarında da yaygın olarak kullanılmıştı.

Sichuan, Çin'deki en büyük temiz enerji üslerinden biri konumunda. 2022'nin sonu itibariyle Sichuan'ın kurulu temiz enerji kapasitesi 100 milyon kilovatı aştı. Bunun 97,5 milyon kilovatı hidroelektrik kurulu kapasitesinden geliyor.