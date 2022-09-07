Çin'in Sichuan Eyaletindeki Deprem Sonrasında Kurtarma ve Yardım Çalışmaları Sürüyor Güncel Haberler CHENGDU, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesi ve komşu bölgelerinde meydana gelen 6,8 bü yüklüğündeki deprem sonrasında kurtarma ve afet yardım çalışmaları devam ediyor. CHENGDU, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesi ve komşu bölgelerinde meydana gelen 6,8 bü yüklüğündeki deprem sonrasında kurtarma ve afet yardım çalışmaları devam ediyor. Yerel yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre depremde 74 kişi hayatını kaybetti. 259 kişinin yaralandığı depremde 26 kişi ye ulaşılamıyor. Sichuan, depremin ardından en yüksek seviyede acil durum müdahalesi başlattı. Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Detuo kasa basının Wandong köyünden tahliye edilen yaralı bir köylüyü taşıyan kurtarma görev lileri, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Detuo kasa basının Wandong köyünden tahliye edilen yaralı köylüleri taşıyan kurtarma görevlileri, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Detuo kasa basının Wandong köyüne doğru giden bir kurtarma görevlisi, 6 Eylül 2022. (Fotoğra f: Shen Bohan/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Detuo kasa basının Wandong köyünden tahliye edilen köylüler, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen B ohan/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Detuo kasa basının Wandong köyüne doğru botlarla giden kurtarma görevlileri, 6 Eylül 2022. (F otoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Detuo kasa basında depremden etkilenen sakinleri başka bölgelere götüren kurtarma görevliler i, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Detuo kasa basında depremden etkilenen sakinleri başka bölgelere götüren kurtarma görevliler i, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Detuo kasa basından tahliye sırasında şişme bota binen köylüler, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Detuo kasa basının Wandong köyüne doğru giden kurtarma görevlileri, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Detuo kasa basından tahliye edilen yaralı bir köylüyü taşıyan kurtarma görevlileri, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Kurtarma görevlisi Zhang Zili, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Lu ding ilçesine bağlı Detuo kasabasının Wandong köyünden 2 aylık bir bebeği tahliye ediyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Kurtarma görevlisi Zhang Zili, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Lu ding ilçesine bağlı Detuo kasabasının Wandong köyünden tahliye edilen 2 aylık bir bebeği sağlık ekibine teslim ediyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Detuo kasa basının Ziyachang köyüne doğru şişme botla giden kurtarma görevlileri, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wei Hong/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesindeki depremde yar alanan bölge sakinini taşıyan kurtarma görevlileri, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wei Hon g/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasab asının Gonghe köyünde depremde yaralanan bölge sakinini taşıyan kurtarma göre vlileri, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheng Xueli/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasab asının Gonghe köyünde depremden etkilenen bir bölgeye doğru giden kurtarma gö revlileri, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheng Xueli/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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