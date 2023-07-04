Çin'in Sichuan Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Sonucu 460.000 Kişi Etkilendi

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, eyalette bu ay şiddetli yağışlardan 460.000'in üzerinde kişinin etkilendiğini bildirdi. Eyalet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, yoğun yağışlar karşısında insanların canlarını korumak amacıyla, sosyal medya platformları ve internet sitesi aracılığıyla halka erken uyarılarda bulundu. Sichuan, daha önce 26 ilçe düzeyindeki bölge için yılın ilk sarı uyarısını vermişti. En son hava tahminlerine göre eyaletin dağlık bölgelerinde ani seller, bazı alanlardaysa toprak kaymaları yaşanması bekleniyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Wenchuan ilçesine bağlı Miansi kasabasındaki bir heyelan bölgesinde çalışan kurtarma görevlileri, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

CHENGDU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, eyalette bu ay şiddetli yağışlardan 460.000'in üzerinde kişinin etkilendiğini bildirdi.

Merkezin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, eyalette 85.000'in üzerinde bölge sakini güvenlik amaçlı olarak güvenli yerlere tahliye edildi. Yerel yönetimin erken uyarıları ve zamanında aldığı önlemler sayesinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanan bildirilmedi.

Eyalet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, yoğun yağışlar karşısında insanların canlarını korumak amacıyla, sosyal medya platformları ve internet sitesi aracılığıyla halka erken uyarılarda bulundu. Merkez ayrıca, sağanak ve dağlarda taşkın riskinin bulunduğu bölgeler başta olmak üzere devriye ve gerçek zamanlı yağış izleme çalışmalarını güçlendirdi.

Sichuan, daha önce 26 ilçe düzeyindeki bölge için yılın ilk sarı uyarısını vermişti. Çin'de coğrafi afetler için kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarı için kullanılırken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.

En son hava tahminlerine göre eyaletin dağlık bölgelerinde ani seller, bazı alanlardaysa toprak kaymaları yaşanması bekleniyor.