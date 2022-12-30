Çin'in Sichuan Eyaletinde Pompaj Depolamalı Büyük Bir Hidroelektrik Santral İnşaatına Başlandı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Ganzi Tibet Özerk İlinde Perşembe günü pompaj depolamalı büyük bir hidroelektrik santrali inşaatına başlandı.

3.000 metre yükseklikte yer alan Yalong Nehri Lianghekou pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin, Çin'deki benzerleri içinde en yüksek rakıma sahip olduğu düşünülüyor.

Biri nehrin yukarı kısmında bulunan Lianghekou hidroelektrik santrali ve diğeri nehrin aşağı kısmında yer alan Yagen hidroelektrik santrali olmak üzere iki rezervuara dayalı olan proje kapsamında dört adet 300.000 kW tersine çevrilebilir birimin montajı yapılacak.

Projenin toplam kurulu gücünün, Lianghekou hidroelektrik santralinin sahip olduğu 3 milyon kW ile birlikte 4,2 milyon kW'a ulaşması tasarlandı.

Projenin, Sichuan eyaletinde elektrik arz etkinliğini artırması, şebeke ağını optimize etmesi ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınmaya destek olması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ganzi'den bildiriyor. (XHTV)