Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 46 Kişi Hayatını Kaybetti Güncel Haberler CHENGDU, 5 Eylül (Xinhua) -- Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pazartesi günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luding ilçesini sallayan 6,8 büyüklüğündeki depremde toplam 46 kişi hayatını kaybetti. CHENGDU, 5 Eylül (Xinhua) -- Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pazartesi günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luding ilçesini sallayan 6,8 büyüklüğündeki depremde toplam 46 kişi hayatını kaybetti. Ganzi Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Luding ilçesinde 29 kişi hayatını kaybederken, Ya'an kentine bağlı Shimian ilçesinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 17 oldu. Çin Deprem Ağları Merkezi'nin verdiği bilgiye göre depremin merkezinin 29,59 derece kuzey enlemi ve 102,08 derece doğu boylamında, 16 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde 46 Kişi Hayatını Kaybetti - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.