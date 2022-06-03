Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Haberler

CHENGDU, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletine bağlı Ya'an şehrinde Çarşamba günü meydana gelen depremden etkilenen insanlar, kapsamlı kurtarma çalışmalarının ardından normal hayatlarına dönmeye başladı. Ya'an'ın Lushan ilçesinde Çarşamba günü Beijing saatiyle 17.00'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 4 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı. Bu depremi, saat 17.03'te Ya'an'daki Baoxing ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki başka bir deprem izledi. Şehrin deprem yardım merkezinin basın brifinginde, Perşembe günü sabah saat 9.00'dan itibaren Baoxing ilçesinde 34 yaralı ve Lushan ilçesinde 11 yaralı olduğu bildirildi.

Tedavi edilmek üzere hastanelere gönderilen yaralılardan birinin durumu kritik, ağır yaralanan iki kişi stabil durumda ve hafif yaralanan 38 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Yardım merkezi, kentte toplam 13.081 kişinin depremden etkilendiğini duyurdu. Üç ilçe otoyolu, ulusal bir otoyolun bir bölümü ve etkilenen bölgelerin bazı bölümlerinde haberleşme kesildi. Toplam 135 ev ağır hasar gördü. Lushan ilçesine bağlı Shengli köyü sakini Yang Jinmei, "Sarsıntıyı hissettiğimde dağda çay yaprakları topluyordum. Ağaca tutunmasaydım düşerdim" dedi. Yang'ın kocası ve iki çocuğu ya köyün dışında çalışıyor ya da okuyor. Neyse ki 51 yaşındaki kadın, depremden sonra köy yetkililerinin rehberliğinde hızlı bir şekilde güvenli bir yere gönderildi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaleti'nin Baoxing ilçesinde bulunan bir okuldaki geçici barınak görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Ya'an Belediye Başkan Yardımcısı Gong Bing, 12.700'den fazla kişinin Çarşamba gecesi Lushan ve Baoxing ilçelerinde acilen kurulan 61 alana yerleştirildiğini söyledi. Gong, "Deprem bölgelerine 400 çadır, 2 bin yorgan ve 400 çadır ışığı gönderdik. Temel yaşam malzemelerini tedarik etmek için bu bölgelere tahıl, yağ, sebze, giysi, ilaç ve diğer malzemeler nakledildi" dedi. Acil kurtarma ekipleri, silahlı polis, itfaiye, sağlık sektörü ve diğer alanlardan 4.600'den fazla kişi, yaralıları arayıp kurtarmak, yolları onarmak ve sarsıntıdan etkilenen sakinleri güvenli alanlara yeniden yerleştirmek için depremin vurduğu alanlara gönderildi. "Gaokao" olarak bilinen yıllık ulusal üniversite giriş sınavına yalnızca birkaç gün kaldığı için yerel lise son sınıf öğrencileri, depremin etkisine rağmen geçici sınıflarda öğretmenlerin yardımıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Gong, "Öğrencilerin ulusal üniversite giriş sınavına ve lise giriş sınavına güvenli ve düzenli bir biçimde girebilmelerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Sichuan'ın merkezi Chengdu'daki depremleri inceleyen bir kuruluş olan Bakım-Yaşam Enstitüsü Müdürü Wang Tun ve yerel acil durum yönetimi yetkilileri, "Lushan'da 2013 yılında meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremden sonra binaların kalitesinin iyileştirilmesinin, yıkılan binalardan kaynaklanan can kaybının bu kez fazla olmamasının en önemli nedeni olduğuna" dikkat çekti. Wang, "Zamanında deprem izleme ve erken uyarılar, katı anti-sismik tasarım standartları, yeterli tatbikatlar ve tanıtım ve hızlı acil kurtarma mekanizmaları, Sichuan'daki son kuvvetli depremlerden sonra hiçbir ağır can kaybının rapor edilmemesinin nedenleri" dedi.

Xinhua / Güncel