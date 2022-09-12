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Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen 6,8 Büyüklüğündeki Depremde Ölenlerin Sayısı 93'e Yükseldi

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Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen 6,8 Büyüklüğündeki Depremde Ölenlerin Sayısı 93'e Yükseldi

CHENGDU, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesi ve komşu bölgelerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi, 25 kişiye ise...

CHENGDU, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesi ve komşu bölgelerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi, 25 kişiye ise halen ulaşılamıyor. Kurtarma merkezinden yapılan açıklamada Pazar günü yerel saatle 17.00 (TSİ 12.00) itibarıyla hayatını kaybedenlerin 55'inin Luding ilçesinin bağlı olduğu Ganzi Tibet Özerk İli'nden, 38'inin ise Ya'an kentinden olduğu bildirildi. Kayıp kişilerden 9'unun Luding'ten, 16'sının ise Ya'an kentine bağlı Shimian ilçesinden olduğu açıklandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 12 Eylül Darbesi Güncel Haberler

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