Çin'in Sichuan Eyaletinde Heyelan: 4 Kişi Kayboldu

CHENGDU, 6 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Garze Tibet Özerk İli'ne bağlı Rongchag ilçesinde meydana gelen heyelan görülüyor, 5 Temmuz 2025.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde cuma günü heyelan meydana geldi.

Yetkililer cumartesi günü yaptıkları açıklamada 4 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

İlçenin jeolojik afet önleme ve kontrol merkezine göre, çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların ardından Rongchag ilçesindeki iki köyde cuma günü saat 17.50'de heyelan meydana geldi.

Dağlardan gelen sel sularıyla birleşen heyelan nedeniyle evlerde hasar meydana geldi, tarım arazileri sular altında kaldı, telekomünikasyon hizmeti, elektrik ve bazı yollara erişim kesildi.

Felaketin ardından ilçe, jeolojik afetler ve sel kontrolü için acil müdahale ekiplerini hızla harekete geçirdi.

Kurtarma ekipleri halen kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çarşamba gününden bu yana yağışların tetiklediği heyelanlar, ilçedeki 12 kasabayı etkiledi ve 1.719 kişinin tahliye edilmesine neden oldu. (Fotoğraf: Xinhua)