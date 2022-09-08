Çin'in Sichuan Eyaletinde Depremden Etkilen En Çocuklar İçin Bir Merkez Kuruldu Güncel Haberler MOXİ, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasında bulunan bir deprem yardım barınağındaki bir çocuk merkezinde vakit geçiren çocuklar, 7 Eylül 2022. MOXİ, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasında bulunan bir deprem yardım barınağındaki bir çocuk merkezinde vakit geçiren çocuklar, 7 Eylül 2022. Depremden etkilenen çocuklarla ilgilenilmesi için Moxi'deki bir deprem barınağına bir çocuk merkezi kuruldu. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Deprem Eylül Güncel Haberler

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