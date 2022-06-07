Çin'in Sichuan Eyaletinde Büyük Bir Rüzgar Enerjisi Projesinin İnşası Başlıyor - Haberler

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Çin'in Sichuan Eyaletinde Büyük Bir Rüzgar Enerjisi Projesinin İnşası Başlıyor

Xinhua - Güncel
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Çin'in Sichuan Eyaletinde Büyük Bir Rüzgar Enerjisi Projesinin İnşası Başlıyor

CHENGDU, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Dechang ilçesinde büyük bir rüzgar enerjisi projesinin inşaatı Salı günü başladı.

CHENGDU, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Dechang ilçesinde büyük bir rüzgar enerjisi projesinin inşaatı Salı günü başladı. Ağırlıklı olarak Laba Dağı'nda yer alan rüzgar enerjisi projesi 192.000 kilovat kurulu kapasiteli ve 60 rüzgar türbininden olacak şekilde tasarlardı. Proje Eylül 2023'te tam olarak faaliyete geçtiğinde yılda 501 milyon kilovat-saat elektrik üretecek ve bu miktar yaklaşık 210.000 hane halkının yıllık elektrik tüketimini karşılamaya yeterken, karbondioksit emisyonunun yaklaşık 400.000 ton azalmasına katkı sağlayacak.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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