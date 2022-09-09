Çin'in Sichuan Eyaletinde Afet Yardım Çalışmaları Sürüyor
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CHENGDU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından afet yardım çalışmaları sürüyor.
CHENGDU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde Pazartesi günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından afet yardım çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri bölgeye deprem yardım malzemeleri taşıyor.
7 Eylül 2022'de cep telefonu ile çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde, depremden etkilenen Wanggangping kasabasından yaralı bir kişiyi taşıyan kurtarma görevlilerini gösteriyor. (Fotoğraf: Xinhua)
Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasına kurtarma ekipleri deprem yardımı malzemeleri taşıyor, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Yun/Xinhua)
Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesinde depremin vurduğu Moxi kasabasında kurtarma ekipleri yaralı bir kişiyi taşıyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Duan Lixin/Xinhua)
7 Eylül 2022'de cep telefonu ile çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasına kurtarma ekiplerinin deprem yardım malzemelerini taşımalarını gösteriyor. (Fotoğraf: Hong Fule/Xinhua)