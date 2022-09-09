Çin'in Sichuan Eyaletinde 6,8 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 88'e Yükseldi

CHENGDU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaleti yerel yetkilileri Cuma günü yaptıkları açıklamada, Luding ilçesini sarsan 6,8 büyüklüğündeki depremde toplam 88 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdiler.

CHENGDU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaleti yerel yetkilileri Cuma günü yaptıkları açıklamada, Luding ilçesini sarsan 6,8 büyüklüğündeki depremde toplam 88 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdiler. Kurtarma genel merkezi, Cuma günü öğle saatleri itibarıyla yaşamını yitirenlerin 50'sinin Ganzi Tibet Özerk İli'nin Luding ilçesinden, 38'inin ise Ya'an kentine bağlı Shimian ilçesinden olduğunu açıkladı. Halen kayıp olan 30 kişinin yanı sıra 11'i kritik, 38'i ağır olmak üzere 400'den fazla kişi yaralandı. Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre deprem, Pazartesi günü 12.52'de Ganzi'deki Luding ilçesini vurdu.