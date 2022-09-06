Çin'in Sichuan Eyaletinde 6.8 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 66'ya Yükseldi

LUDİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine bağlı Moxi kasabasında depremde zarar gören bir bina görülüyor, 5 Eylül 2022. Çin'de yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, Pazartesi günü Luding ilçesini sarsan 6.8 büyüklüğündeki depremde toplam 66 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ganzi Tibet Özerk İli'nde 38 kişi, Ya'an kentine bağlı Shimian ilçesinde ise 28 kişi yaşamını yitirdi. Depremde beşi kritik durumda, 70'i ağır yaralı olmak üzere toplam 253 kişi yaralanırken 15 kişi halen kayıp. Sichuan eyaleti, deprem nedeniyle en üst düzeyde acil durum müdahale tedbirlerini aktif hale getirirken arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. (Fotoğraf: Xinhua)