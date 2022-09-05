Çin'in Sichuan Eyaletinde 6,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Güncel Haberler CHENGDU, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesinin Pazartesi günü Beijing saatiyle öğlen 12.52'de 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını bildirdi. CHENGDU, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesinin Pazartesi günü Beijing saatiyle öğlen 12.52'de 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını bildirdi. CENC, depremin merkez üssünün 29,59 kuzey enlemi ile 102,08 doğu boylamında 16 kilometre derinlikte gözlemlendiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün Luding ilçesinin merkezine 39 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edilirken merkez üssü çevresindeki 5 kilometre yarıçaptaki alanda çok sayıda köy yer alıyor. Sarsıntı depremin merkez üssünden 226 kilometre uzaklıktaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da da hissedildi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Deprem Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Sichuan Eyaletinde 6,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.