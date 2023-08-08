Çin'in Shulan kentinde sel felaketi: Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentinde yaşanan sel felaketi sonrası kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yağışların durmasıyla birlikte yerel hükümet, bölge sakinlerinin güvenli bölgelere yerleştirilmesi ve altyapının onarılması için çeşitli önlemler alıyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentine bağlı Kaiyuan kasabasında arama çalışmaları yürüten kurtarma ekipleri, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

SHULAN, 8 Ağustos (Xinhua) -- Shulan kenti geçtiğimiz Salı gecesinden itibaren aralıksız yağmurun etkisi altında kalmıştı. Yağışlar an itibarıyla büyük oranda kesildi. Yerel hükümet, bölge sakinlerini güvenli bölgelere yerleştirmek, yolları onarmak, elektrik ve iletişimi yeniden tesis ederek insanların en kısa sürede normal hayatlarına dönmesini sağlamak üzere çeşitli kurtarma ekiplerini seferber etti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentinde mahsur kalan bir kişiyi hastaneye nakleden sağlık çalışanları, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentine bağlı Kaiyuan kasabasında sel sularından zarar gören kabloları onaran işçiler, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentine bağlı Kaiyuan kasabasında sel sularından zarar gören kabloları onaran işçiler, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentinde sel sularından zarar gören yolu onaran ulaştırma personeli, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentinde mahsur kalan bir kişiyi taşıyan kurtarma ekipleri, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentinde arama çalışması yürüten Mavi Gök Kurtarma Ekibi çalışanları, 5 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua) ¦