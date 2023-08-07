Çin'in Shulan kentinde sel felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Shulan kentinde şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Yerel makamlar tarafından yapılan açıklamada, selin neden olduğu felaket sonucunda çok sayıda kişi evlerinden tahliye edildi ve altyapıda büyük hasar meydana geldi. Selden etkilenen bölgelere helikopterlerle yardım gönderiliyor.