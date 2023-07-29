Çin'in "Shu Brokar" Dokuma Tekniğinin Eşsiz Güzelliği, Üniversite Yaz Oyunları'na Yansıdı
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Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde, Çin'in somut olmayan kültürel mirasları arasında yer alan "Shu brokar" dokuma tekniği Sporcu Yürüyüş Alanı'na yansıtıldı.
Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde, Çin'in somut olmayan kültürel mirasları arasında yer alan "Shu brokar" dokuma tekniği Sporcu Yürüyüş Alanı'na yansıtıldı. Gelin bu saygın kültürel mirasın kendine özgü güzelliğine yakından bakalım... (Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel