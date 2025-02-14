Çin'in Shenzhou-20 ve Shenzhou-21 Astronotları Kesinleşti

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Bu yıl fırlatılması planlanan Shenzhou-20 ve Shenzhou-21 mürettebatlı görevlerine katılacak astronotların listesi kesinleşti.

Çin'in ulusal televizyon kanalı CCTV'ye konuşan Uluslararası Uzay Federasyonu yetkilisi Yang Yuguang, "İki görev için de hem ana hem de yedek ekiplerin üyeleri sıkı ve son derece yoğun bir eğitimden geçiyor" dedi.

Yang, 6 ay sürecek yörünge görevleri sırasında mürettebatın çeşitli bilimsel deneyler yürüteceği ve önceki görevlerde olduğu gibi araç dışı faaliyetler gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Bu yıl Çin'in uzay istasyonunun faaliyetini desteklemek üzere Tianzhou-9 kargo uzay aracı da fırlatılacak.