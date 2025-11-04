Çin'in Shenzhou-20 Mürettebatı, Shenzhou-21 ile Devir Teslimi Tamamladı

JİUQUAN, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-20 mürettebatının, Shenzhou-21 ekibiyle yörüngedeki devir teslimini tamamlamasının ardından 5 Kasım'da Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

İki mürettebat arasında salı günü düzenlenen devir teslim töreninde ülkenin uzay istasyonunun anahtarları yeni mürettebata teslim edildi.

Şimdiye kadar planlanan tüm görevleri başarıyla tamamlayan Shenzhou-20'nin üç astronotu Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına dönmeye hazırlanıyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, iniş alanı ve tüm destek sistemleri, astronotları karşılamak üzere son hazırlıklarını yapıyor.