Çin'in Shenzhou-20 Mürettebatı, Shenzhou-21 ile Devir Teslimi Tamamladı

Çin'in Shenzhou-20 mürettebatı, Shenzhou-21 ekibiyle yaptığı devir teslimin ardından 5 Kasım'da Dünya'ya dönmeyi planlıyor. Astronotlar başarıyla tüm görevleri tamamlayarak geri dönüş için hazırlık yapıyor.

JİUQUAN, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-20 mürettebatının, Shenzhou-21 ekibiyle yörüngedeki devir teslimini tamamlamasının ardından 5 Kasım'da Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

İki mürettebat arasında salı günü düzenlenen devir teslim töreninde ülkenin uzay istasyonunun anahtarları yeni mürettebata teslim edildi.

Şimdiye kadar planlanan tüm görevleri başarıyla tamamlayan Shenzhou-20'nin üç astronotu Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına dönmeye hazırlanıyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, iniş alanı ve tüm destek sistemleri, astronotları karşılamak üzere son hazırlıklarını yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
