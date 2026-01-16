Haberler

Çin'in Shenzhou-20 Astronotları Uzaydan Döndükten Sonra İlk Kez Basınla Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Shenzhou-20 misyonuna katılan astronotlar, 2025 yılında Dünya'ya dönüşlerinin ardından ilk kez basın karşısına çıktı. Astronotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie, Beijing'deki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-20 astronotları Chen Dong (ortada), Chen Zhongrui (sağda) ve Wang Jie, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen basın toplantısına katıldı, 16 Ocak 2026.

2025 yılının kasım ayında Dünya'ya dönen üç astronot cuma günü ilk kez basının karşısına çıktı. (Fotoğraf: Li Minggang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Bebek erken geldi! Verdikleri isim de enteresan
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor