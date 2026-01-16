Çin'in Shenzhou-20 Astronotları Uzaydan Döndükten Sonra İlk Kez Basınla Bir Araya Geldi
Çin'in Shenzhou-20 misyonuna katılan astronotlar, 2025 yılında Dünya'ya dönüşlerinin ardından ilk kez basın karşısına çıktı. Astronotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie, Beijing'deki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-20 astronotları Chen Dong (ortada), Chen Zhongrui (sağda) ve Wang Jie, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen basın toplantısına katıldı, 16 Ocak 2026.
2025 yılının kasım ayında Dünya'ya dönen üç astronot cuma günü ilk kez basının karşısına çıktı. (Fotoğraf: Li Minggang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel