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Çin'in Shenzhou-19 Mürettebatı Uzayda Yeni Görevler Tamamladı

Çin'in Shenzhou-19 Mürettebatı Uzayda Yeni Görevler Tamamladı
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Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-19 mürettebatı, uzay kalıntılarından korunma cihazlarının kurulumu ve araç dışı inceleme gibi görevleri başarıyla tamamladı.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-19 mürettebatı, gerçekleştirdikleri araç dışı faaliyet serisinin ikincisini salı günü saat 01.12'de tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre, astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze, uzay kalıntılarından korunmaya yönelik cihazların kurulumu ve araç dışı inceleme gibi birçok görevi tamamlamak üzere 8,5 saat boyunca çalıştı. Bu süreçte, astronotlar uzay istasyonunun robotik kolu ve Dünya'daki bir ekipten destek aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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