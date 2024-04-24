Üye Girişi
Haberler

Çin'in Shenzhou-18 Uzay Görevi Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Shenzhou-18 astronotları, uzay istasyonunda altı ay boyunca çeşitli uzay bilimi ve uygulama testleri yapacak, deneyler gerçekleştirecek ve uzay yürüyüşleri yapacak.

JİUQUAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Shenzhou-18 astronotları ülkenin uzay istasyonunda geçirecekleri altı ay boyunca yörüngede çeşitli uzay bilimi ve uygulama testleri ile deneylerin yanı sıra çok sayıda uzay yürüyüşü yapacak.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracının Perşembe günü Beijing saatiyle 20.59'da Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılacağını duyurdu.

Lin, mürettebatın bilimsel deney kabinleri ile araç dışı yükleri kullanarak mikro yerçekiminde temel fizik, uzayda malzeme bilimi, uzayda yaşam bilimi, uzay tıbbı ve uzay teknolojisi alanlarında 90'dan fazla deney gerçekleştireceğini söyledi.

Görev sırasında ülkenin su ile ilgili ilk yörünge içi ekolojik araştırma projesi de hayata geçirilecek. Lin'e göre, yörüngede kendi kendine işleyen bir su ekosistemi kurmak için zebra balığı ve Japon balığı yosunlarının kullanılacağı proje, uzayda omurgalı hayvan yetiştiriciliğinde çığır açmayı hedefliyor.

Lin, bitkilerin yerçekimine evrimsel adaptasyon mekanizmasını ortaya çıkarmak ve uzayda bitki yetiştirme alanına teorik destek sağlamak üzere bitkilerin kök uçlarına ilişkin olarak dünyadaki ilk yörünge içi kök hücre çalışmasının da yürütüleceğini belirtti.

Shenzhou-18 astronotları, istasyonun kargo hava kilit modülü aracılığıyla dışarıya altı kargo teslim edecek ve iki ya da üç kez araç dışı görev gerçekleştirecek.

Lin, araç dışı görevler sırasında, uzay istasyonunun güvenliğini daha da güvence altına almak amacıyla araç dışı borular, kablolar ve kritik ekipmanların uzay çöplerinden korunmasını güçlendirecek ve araç dışı denetimler yürütecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Nisan hangi burç? 21 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 21 Nisan tarihi hangi burç olur? 24 Nisan Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 24 Nisan burç yorumları nedir? AKREP DOLUNAYI ne zaman? Akrep Dolunayı etkileri neler? Burçlara etkileri neler olacak? BURÇ YORUMLARI! 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title