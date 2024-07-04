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Çin'in Shenzhou-18 astronotları ikinci uzay yürüyüşünü tamamladı

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Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-18 astronotları, yaklaşık 6,5 saat süren ikinci uzay yürüyüşlerini tamamladı. Astronotlar, uzay istasyonunun dışında önemli ekipmanları koruma cihazları kurdu ve araç dışı bir kontrol gerçekleştirdi. Uzay yolculuklarının üçte birini tamamlayan astronotlar, yörüngede bilimsel deney ve teknolojik testlere devam edecek.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-18 astronotları, Çarşamba günü Beijing saatiyle 22.51'de ikinci uzay yürüyüşlerini tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgiye göre astronotlar Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu birden fazla görevi tamamlamak için yaklaşık 6,5 saat çalıştı. Astronot Li Guangsu ise uzay istasyonunun içinde görev yaptı.

Astronotlar, uzay istasyonunun robotik kolu ve Dünya'daki araştırmacıların yardımıyla, Tiangong uzay istasyonunun dışındaki boru hatları, kablolar ve önemli ekipmanları uzay çöplerinden koruma cihazları kurdu ve araç dışı bir kontrol gerçekleştirdi.

Uzay yürüyüşü görevini üstlenen Ye Guangfu ve Li Cong, görevin ardından güvenli bir şekilde Wentian laboratuvar modülüne geri döndü.

Ajans, üç astronotun uzay yolculuklarının üçte birini tamamladığını ve yörüngede çok sayıda bilimsel deney ve teknolojik test gerçekleştireceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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