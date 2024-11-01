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Çin'in Shenzhou-18 Astronot Ekibi Dünya'ya Dönüş İçin Hazır

Çin'in Shenzhou-18 Astronot Ekibi Dünya'ya Dönüş İçin Hazır
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng İniş Alanı, Shenzhou-18 astronot ekibini karşılamaya hazır. Üç astronotu taşıyan uzay aracının 4 Kasım'da Dünya'ya inmesi bekleniyor.

JİUQUAN, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng İniş Alanı Dünya'ya dönecek Shenzhou-18 astronot ekibini karşılamaya hazır.

Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi, arama ve kurtarma çalışmalarına hazır olunmasını sağlamak üzere Perşembe akşamından Cuma günü sabahın erken saatlerine kadar Dongfeng iniş alanındaki son kapsamlı tatbikatın da tamamlandığını belirtti.

Üç astronot taşıyan Shenzhou-18 insanlı uzay aracının dönüş kapsülünün 4 Kasım günü erken saatlerde Dünya'ya inmesi planlanıyor.

Açıklamada, yapılan kapsamlı tatbikatın zorlu hava koşulları gibi olası engellere karşı tüm hazırlıkları kapsadığı belirtildi. Dongfeng iniş sahasındaki tüm personel ve ekipman, arama-kurtarma operasyonlarını desteklemek üzere göreve hazır durumda. Shenzhou-18 mürettebatı da Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce tüm hazırlıklarını tamamladı.

Çin Çarşamba günü Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak yörüngedeki uzay istasyonuna altı aylık görev için üç astronot gönderdi.

Shenzhou-19 ve Shenzhou-18 mürettebatı, yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonunda bir araya gelerek mürettebat devir teslim sürecini başlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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