Çin'in Shenzhou-17 Mürettebatı Basının Karşısına Çıktı

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-17 mürettebatlı görevinde yer alan ve iki ay önce Dünya'ya dönen üç astronot, Cuma günü ilk kez basının karşısına çıktı.

Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'den oluşan mürettebatın fiziksel ve ruhsal sağlık durumları iyi. Kas güçleri, dayanıklılıkları ile kardiyopulmoner egzersiz fonksiyonları genel olarak uçuş öncesi seviyelerine dönmüş durumda.

Çin, Shenzhou-17 mürettabatlı uzay aracını 26 Ekim 2023 tarihinde fırlatmıştı. Üçlü, yörüngede 187 gün kalarak önceki mürettebatın rekorunu kırmış, 30 Nisan'da Dünya'ya dönmüştü.

Üç astronot görev süresince yörüngede 84 uzay uygulaması deneyi ve testi yaparken birçok alanı kapsayan 200'den fazla örnek üretti.

Görev, mürettebat komutanı Tang Hongbo'nun uzay istasyonuna ikinci yolculuğu olurken, onu en uzun uzay uçuşu süresine sahip Çinli astronot yaptı.

Tang, Beijing'deki Çin Astronot Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Çin'in insanlı uzay uçuşlarında kaydettiği olağanüstü ilerlemelere tanıklık etmekten ve bunlara katılmaktan onur duyuyorum" dedi.

Çin'in uzay istasyonuna ayak basan en genç astronot olan Tang Shengjie, ilk uzay uçuşu sırasında 34. doğum gününü kutladı. Tang, eğitimini sürdüreceğini ve en kısa sürede tekrardan uzaya dönmek için çaba göstereceğini söyledi.

Üç astronot iki uzay yürüyüşü gerçekleştirdi ve Çin'in ilk araç dışı bakım görevini tamamladı. Uzay yürüyüşü faaliyetlerini basına anlatan Jiang Xinlin, sürecin önceden verilen kapsamlı eğitim sayesinde sorunsuz ilerlediğini belirtti.

Merkeze göre, astronotlar tüm sağlık kontrollerinden geçtikten sonra düzenli eğitime devam edecek.