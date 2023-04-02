Çin'in Shenzhou-15 Taykonotları Üçüncü Uzay Yürüyüşlerini Tamamladı

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Shenzhou-15 taykonotları dört ay önce uzaya yaptıkları yolculuktan bu yana üç uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen ekran görüntüsünde, uzay istasyonu laboratuvar modülü Wentian'ın dışında araç dışı faaliyet (EVA) yürüten Shenzhou-15 taykonotu Fei Junlong görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Fang/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Shenzhou-15 taykonotları dört ay önce uzaya yaptıkları yolculuktan bu yana üç uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Üçüncü uzay yürüyüşü Fei Junlong ve Zhang Lu tarafından, uzay istasyonunda görevli taykonot Deng Qingming'in de yardımıyla Perşembe günü gerçekleştirildi. CMSA, iki taykonotun planlanan bütün görevleri yerine getirerek laboratuvar modülü Wentian'a güvenli şekilde döndüklerini belirtti.

CMSA'ya göre, 2021 yılındaki Shenzhou-12 mürettebatlı misyonundan bu yana dört ekip, kilit bazı teknolojilerde uzmanlaşarak toplam 10 uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Tamamlayıcı araç dışı faaliyetler planlandığı şekilde düzenli olarak sürdürülecek.

CMSA'ya göre Shenzhou-15 mürettebatı geçen ay, yörüngedeki uzay istasyonunun bakımı da dahil olmak üzere çeşitli görevleri tamamladı. Stirling termoelektrik dönüştürücüsü de yörüngedeki testini tamamladı. Termal enerjiyi nispeten yüksek verimlilik ve güç yoğunluğuna sahip elektriğe dönüştürme kapasitesi bulunan konvertörün, gelecekte insanlı Ay görevleri ve derin uzay keşiflerinde kullanılması bekleniyor.

Tianzhou-6 kargo uzay aracının Mayıs ayı başı ya da ortasında uzaya fırlatılmasının planlandığını belirten CMSA, uzay aracının ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledildiğini bildirdi.