Çin'in Shenzhou-15 Misyonunun Taykonotları Basınla Buluştu Güncel Haberler JİUQUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Yaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu Pazartesi günü basınla biraraya geldi. Yaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong (ortada), Deng Qingming (sağda) ve Zhang Lu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua) JİUQUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Yaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu Pazartesi günü basınla biraraya geldi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın Pazartesi günü yaptığı duyuruya göre, Shenzhou-15 insanlı uzay aracının, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Salı günü Beijing saatiyle 23.08'de fırlatılması bekleniyor. Çinli taykonot Fei Junlong Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua) Çinli taykonot Deng Qingming Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua) Çinli taykonot Zhang Lu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua) Yaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua) Yaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong (ortada), Deng Qingming (sağda) ve Zhang Lu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua) Yaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong (ortada), Deng Qingming (sağda) ve Zhang Lu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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