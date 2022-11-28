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Çin'in Shenzhou-15 Misyonunun Taykonotları Basınla Buluştu

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Çin'in Shenzhou-15 Misyonunun Taykonotları Basınla Buluştu

JİUQUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Yaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu Pazartesi günü basınla biraraya geldi.

Çin'in Shenzhou-15 Misyonunun Taykonotları Basınla BuluştuYaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong (ortada), Deng Qingming (sağda) ve Zhang Lu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

JİUQUAN, 28 Kasım (Xinhua) -- Yaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu Pazartesi günü basınla biraraya geldi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın Pazartesi günü yaptığı duyuruya göre, Shenzhou-15 insanlı uzay aracının, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Salı günü Beijing saatiyle 23.08'de fırlatılması bekleniyor.

Çin'in Shenzhou-15 Misyonunun Taykonotları Basınla BuluştuÇinli taykonot Fei Junlong Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin'in Shenzhou-15 Misyonunun Taykonotları Basınla BuluştuÇinli taykonot Deng Qingming Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin'in Shenzhou-15 Misyonunun Taykonotları Basınla BuluştuÇinli taykonot Zhang Lu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin'in Shenzhou-15 Misyonunun Taykonotları Basınla BuluştuYaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin'in Shenzhou-15 Misyonunun Taykonotları Basınla BuluştuYaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong (ortada), Deng Qingming (sağda) ve Zhang Lu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin'in Shenzhou-15 Misyonunun Taykonotları Basınla BuluştuYaklaşan Shenzhou-15 misyonunun üç Çinli taykonotu Fei Junlong (ortada), Deng Qingming (sağda) ve Zhang Lu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluşuyor, 28 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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