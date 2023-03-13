Çin'in Shenzhou-15 Astronotları Haziran'da Dünya'ya Dönecek

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen bu ekran görüntüsü, Shenzhou-15 taykonotu Fei Junlong'u uzay istasyonu laboratuvar modülü Wentian'ın dışında araç dışı faaliyetler (EVA) yürüttüğünü gösteriyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Liu Fang/Xinhua)

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in Shenzhou-15 mürettebatının Haziran ayında Dünya'ya dönmesinin planlandığını açıkladı.

CMSA Pazar günü yaptığı açıklamada, uzay istasyonu kombinasyonunun istikrarlı bir şekilde çalıştığını ve Shenzhou-15 astronotlarının iyi durumda olduğunu bildirdi.

Çin bu yıl, uzay istasyonu uygulaması ve geliştirilmesi için Tianzhou-6 kargo uzay aracı, Shenzhou-16 ve Shenzhou-17 mürettebatlı uzay araçlarının fırlatılması dahil olmak üzere üç uzay görevi başlatacak.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledilen Tianzhou-6 kargo uzay aracının Mayıs'ta fırlatılması planlanıyor.

İki insanlı misyon için mürettebat üyeleri seçildi ve halihazırda eğitimden geçiyorlar.