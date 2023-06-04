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Çin'in Shenzhou-15 Astronotları Dünya'ya Güvenli Bir Şekilde Döndü

Çin'in Shenzhou-15 Astronotları Dünya'ya Güvenli Bir Şekilde Döndü

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JİUQUAN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çinli astronotlar Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu'yu taşıyan Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü Pazar günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

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JİUQUAN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çinli astronotlar Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu'yu taşıyan Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının dönüş kapsülü Pazar günü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfeng iniş alanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Üç astronot Shenzhou-15 uzay aracının dönüş kapsülünden dışarı çıktı ve hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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