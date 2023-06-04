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Çin'in Shenzhou-15 Astronotları Beijing'e Ulaştı

Çin'in Shenzhou-15 Astronotları Beijing'e Ulaştı

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BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Altı aylık uzay istasyonu görevini tamamlayarak Pazar günü Dünya'ya güvenli bir şekilde dönen Çin'in Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracındaki üç astronot, uçakla Beijing'e ulaştı.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Altı aylık uzay istasyonu görevini tamamlayarak Pazar günü Dünya'ya güvenli bir şekilde dönen Çin'in Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracındaki üç astronot, uçakla Beijing'e ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgiye göre tıbbi karantina dönemine girecek olan mürettebat, kapsamlı muayenelerden ve sağlık değerlendirmelerinden geçecek.

Astronotlar dinlendikten sonra Beijing'de basınla bir araya gelecekler.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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