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Çin'in Shenzhou-15 Astronotları 4 Haziran'da Dünya'ya Dönecek

Çin'in Shenzhou-15 Astronotları 4 Haziran'da Dünya'ya Dönecek

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JİUQUAN, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CSMA), planlanan bütün görevlerini tamamlayan Shenzhou-15 astronotlarının, 4 Haziran'da Dünya'ya döneceğini duyurdu.

JİUQUAN, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CSMA), planlanan bütün görevlerini tamamlayan Shenzhou-15 astronotlarının, 4 Haziran'da Dünya'ya döneceğini duyurdu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, üç astronot, uzay istasyonunun kontrolünü Cuma günü Shenzhou-16 mürettebatına devrederek ülkenin yörüngedeki ikinci mürettebat rotasyonunu tamamlamış oldu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, astronotların, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına ineceklerini ve iniş alanında bunun için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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