Çin'in Shenzhou-14 Uzay Uçuşu Görevine Chen Dong Komuta Edecek - Haberler

JİUQUAN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-14 uzay uçuşu görevinin, Çinli astronotlar Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe tarafından yerine getireceğini ve Chen'in komutan olarak görev yapacağını duyurdu. Basın toplantısında konuşan CMSA Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang; daha önce Chen'in Shenzhou-11 mürettebatlı uzay uçuşu görevine, Liu'nun Shenzhou-9 görevine katıldığını, Cai'ninse uzaya ilk kez çıkacağını söyledi. Lin, üç astronotun altı ay boyunca yörüngede kalacağını belirtti.

Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Pazar günü Beijing saatiyle yaklaşık 10.44'te uzaya gönderilecek. Shenzhou-14 görevinde; temel olarak çekirdek modül Tianhe ve laboratuvar modülleri Wentian ve Mengtian ile üç modüllü bir yapıya sahip olan Tiangong uzay istasyonunun yapımı tamamlanacak. Yörüngede kaldıkları süre boyunca Shenzhou-14 mürettebatı; iki laboratuvar modülü, Tianzhou-5 kargo aracı ve Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının çekirdek modül Tianhe'yle kenetlenmesine tanıklık edecek. Lin, yörüngede Shenzhou-15 mürettebatıyla yer değiştirecek olan Shenzhou-14 mürettebatının, Aralık ayında Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına döneceğini söyledi.

Xinhua / Güncel