Çin'in Shenzhou-14 Uzay Görevine Katılacak Astronotlar Açıklandı - Haberler

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Çin'in Shenzhou-14 Uzay Görevine Katılacak Astronotlar Açıklandı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Shenzhou-14 Uzay Görevine Katılacak Astronotlar Açıklandı

JİUQUAN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-14 uzay uçuşu görevinin, Çinli astronotlar Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe tarafından yerine getirileceğini ve Chen'in komutan olarak görev yapacağını duyurdu.

JİUQUAN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-14 uzay uçuşu görevinin, Çinli astronotlar Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe tarafından yerine getirileceğini ve Chen'in komutan olarak görev yapacağını duyurdu.

Tarihsiz fotoğrafta Shenzhou-14 uzay uçuşu görevini yerine getirecek üç astronottan biri olan Chen Dong görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Tarihsiz fotoğrafta Shenzhou-14 uzay uçuşu görevini yerine getirecek üç astronottan biri olan Cai Xuzhe görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Tarihsiz fotoğrafta Shenzhou-14 uzay uçuşu görevini yerine getirecek üç astronottan biri olan Liu Yang görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

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