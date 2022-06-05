Çin'in Shenzhou-14 İnsanlı Uzay Aracı Uzay İstasyonu Kombinasyonuna Kenetlendi - Haberler

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Çin'in Shenzhou-14 İnsanlı Uzay Aracı Uzay İstasyonu Kombinasyonuna Kenetlendi

Xinhua - Güncel
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Çin'in Shenzhou-14 İnsanlı Uzay Aracı Uzay İstasyonu Kombinasyonuna Kenetlendi

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) - Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) verdiği bilgiye göre, Çin'in Shenzhou-14 insanlı uzay aracı, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe ve Tianzhou-3 ile Tianzhou-4 kargo uzay araçlarından oluşan kombinasyona Pazar günü başarılı şekilde kenetlendi.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) - Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) verdiği bilgiye göre, Çin'in Shenzhou-14 insanlı uzay aracı, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe ve Tianzhou-3 ile Tianzhou-4 kargo uzay araçlarından oluşan kombinasyona Pazar günü başarılı şekilde kenetlendi. CMSA, Pazar sabahı fırlatılan uzay aracının yörüngesini otomatik şekilde altı kez değiştirmesinin ardından Pazar günü Beijing saatiyle 17.42'de (TSİ 12.42) Tianhe modülünün radyal kapısıyla hızlı bir otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdiğini belirtti. CMSA, "Sürecin tamamı yaklaşık yedi saat sürdü" dedi. Açıklamada, Shenzhou-14'te bulunan üç astronotun (Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe) Tianhe modülüne planlanan şekilde giriş yapacağı kaydedildi.

Xinhua / Güncel

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