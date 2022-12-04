Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Dünya'ya Dönüyor Güncel Haberler Çin'in Shenzhou-14 astronotları planlanan tüm görevlerini tamamlamalarının ardından Pazar günü ilerleyen saatlerde Dünya'ya dönecek. Çin'in Shenzhou-14 astronotları planlanan tüm görevlerini tamamlamalarının ardından Pazar günü ilerleyen saatlerde Dünya'ya dönecek. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), astronotların İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongfeng iniş alanına ineceğini açıkladı. İniş alanı şu anda üç astronotun dönüşü için hazırlık yapıyor. Shenzhou-14 astronotları, Cuma akşamı uzay istasyonunun kontrolünü Shenzhou-15 ekibine devrederek ülkenin ilk yörünge içi ekip rotasyonunu tamamladı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jiuquan şehrinden bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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